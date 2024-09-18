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Київ пропонує викупити у забудовника земельні ділянки в заказнику "Протасів яр". Кличко подав проект рішення

Середа 18 вересня 2024 14:54
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Київ пропонує викупити у забудовника земельні ділянки в заказнику "Протасів яр". Кличко подав проект рішення Фото: Київ пропонує викупити у забудовника земельні ділянки в заказнику "Протасів яр"
Автор: Олександр Мороз

Столична влада пропонує викупити у забудовника земельні ділянки, які увійшли до ландшафтного заказнику "Протасів яр" імені Романа Ратушного. Відповідний проєкт рішення, ініційований мером Києва Віталієм Кличком, буде розглянуто на найближчому засіданні Київради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря Київради Володимира Бондаренка.

"Київська міська рада ініціює процес викупу земельних ділянок, які увійшли до заказника "Протасів яр" імені Романа Ратушного. Відповідний проєкт рішення Київради зареєстрований за поданням Київського міського голови Віталія Кличка та буде винесений на найближче пленарне засідання Київради спільно із проєктами рішень Київради, які просить підтримати громада", - повідомив Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що Київрада ще раніше на вимогу громади Протасового яру розпочала переговорний процес із власником земельних ділянок – ТОВ "Протасів яр".

"Намагання власників використати земельні ділянки у Протасовому яру під навіть часткову забудову не сприйметься ані громадою, ані міською владою. У той же час земельна ділянка була продана ще 20 років тому, і власник, у разі її вилучення, має право на відповідне відшкодування. Питання викупу порушували представники громади Протасового яру, а учора його підтримав і власник земельних ділянок. Відтак, ми очікуємо і припинення оскарження з боку ТОВ "Протасів яр" рішення про створення ландшафтного заказника імені Романа Ратушного", - наголосив секретар Київської міської ради.

За словами Бондаренка, покриття витрат на викуп планується здійснити за рахунок надходжень до бюджету міста Києва від продажу та оренди земельних ділянок. Ціна викупу буде визначена за результатами проведення експертної оцінки та відповідних переговорів.

Раніше мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що Протасів Яр залишиться зеленою зоною. Рішенням Київради тут створено ландшафтний заказник. В тому числі як вшанування пам‘яті громадського активіста Романа Ратушного, який загинув на російсько-українській війні.

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Київ Віталий Кличко
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