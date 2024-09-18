ua en ru
Ср, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев предлагает выкупить у застройщика земельные участки в заказнике "Протасов яр". Кличко подал проект решения

Среда 18 сентября 2024 14:54
UA EN RU
Киев предлагает выкупить у застройщика земельные участки в заказнике "Протасов яр". Кличко подал проект решения Фото: Киев предлагает выкупить у застройщика земельные участки в заказнике "Протасов яр"
Автор: Александр Мороз

Столичные власти предлагают выкупить у застройщика земельные участки, вошедшие в ландшафтный заказник "Протасов яр" имени Романа Ратушного. Соответствующий проект решения, инициированный мэром Киева Виталием Кличко, будет рассмотрен на ближайшем заседании Киевсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

"Киевский городской совет инициирует процесс выкупа земельных участков, которые вошли в заказник "Протасов яр" имени Романа Ратушного. Соответствующий проект решения Киевсовета зарегистрирован по представлению Киевского городского головы Виталия Кличко и будет вынесен на ближайшее пленарное заседание Киевсовета вместе с проектами решений Киевсовета, которые просит поддержать громада", - сообщил Владимир Бондаренко.

Он отметил, что Киевсовет еще раньше по требованию громады Протасового яра начал переговорный процесс с собственником земельных участков – ООО "Протасов яр".

"Попытки владельцев использовать земельные участки в Протасовом яру под даже частичную застройку не воспримутся ни громадой, ни городской властью. В то же время земельный участок был продан еще 20 лет назад, и собственник, в случае его изъятия, имеет право на соответствующее возмещение. Вопрос выкупа поднимали представители громады Протасового яра, а вчера его поддержал и владелец земельных участков. Теперь мы ждем и прекращения обжалования со стороны ООО "Протасов яр" решения о создании ландшафтного заказника имени Романа Ратушного", - подчеркнул секретарь Киевского городского совета.

По словам Бондаренко, покрытие расходов на выкуп планируется осуществить за счет поступлений в бюджет города Киева от продажи и аренды земельных участков. Цена выкупа будет определена по результатам проведения экспертной оценки и соответствующих переговоров.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обещал, что Протасов Яр останется зеленой зоной. Решением Киевсовета здесь создан ландшафтный заказник. В том числе в память об общественном активисте Романе Ратушном, который погиб на российско-украинской войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко
NEWS
Последствия видны из космоса: что известно об ударе по складу с ракетами в Тверской области
Последствия видны из космоса: что известно об ударе по складу с ракетами в Тверской области
DAILY
Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии