Київ профінансував оздоровлення херсонських дітей в Трускавці, - Кличко

99 херсонських дітей поїхали на оздоровлення в дитячий табір «Артек», що наразі розташований в місті Трускавець Львівської області. Гроші на це виділив бюджет Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.

"99 дітей із Херсону поїхали на оздоровлення в Трускавець, у дитячий табір "Артек". Кошти на відпочинок дітей виділив Київ зі столичного бюджету. Сьогодні дітей уже зустріли з потягу і вони прямують у табір. Оздоровлення триватиме 21 день" - розповів Віталій Кличко.

Як повідомлялось раніше, на початку червня Київрада проголосувала за рішення, яке дозволило столиці відправити на оздоровлення та відпочинок дітей з Херсонщини, що постраждали від знищення російськими військами Каховської ГЕС.