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Киев профинансировал оздоровление херсонских детей в Трускавце, - Кличко

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Пятница 18 августа 2023 16:09
Киев профинансировал оздоровление херсонских детей в Трускавце, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

99 херсонских детей поехали на оздоровление в детский лагерь «Артек», расположенный в городе Трускавец Львовской области. Деньги на это выделил бюджет Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

"99 детей из Херсона поехали на оздоровление в Трускавец, в детский лагерь "Артек". Денежные средства на отдых детей выделил Киев из столичного бюджета. Сегодня детей уже встретили из поезда и они направляются в лагерь. Оздоровление продлится 21 день" - рассказал Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, в начале июня Киевсовет проголосовал за решение, которое позволило столице отправить на оздоровление и отдых детей из Херсона, пострадавших от уничтожения российскими войсками Каховской ГЭС.

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Киев Виталий Кличко
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