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Київ попередили про погіршення погоди: можливе погіршення руху на дорогах

Фото: синоптики попередили про перший рівень небезпеки в Києві (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 лютого, в найближчу годину й до кінця доби синоптики прогнозують особливо небезпечні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики попередили жителів Києва та області про небезпечні метеорологічні явища по всій Київській області.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 11 лютого та впродовж доби 12 лютого пориви вітру 15-20 м/с", - заявили в гідрометцентрі.

Фото: синоптики попередили про перший рівень небезпеки в Києві (t.me uhmc2022)

Крім того, в області було оголошено перший рівень небезпеки.

За даними синоптиків, такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на останній місяць зими.

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