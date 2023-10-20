Київ - перше місто в Україні, в якому з’явився департамент з питань запобігання корупції, - Кличко

"Київ першим із міст України створив Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Була створена спеціальна комісія, що з середини жовтня проводила співбесіди із претендентами, які надіслали свої резюме. До участі, проаналізувавши документи, комісія допустила 15 кандидатів. У фінал вийшли троє. Комісія визначила переможця конкурсу рейтинговим голосуванням. Ним став Олег Тимошенко", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що тепер Київрада має затвердити кандидатуру переможця, а мер - призначити його на посаду.

"Що стосується діяльності Департаменту, то це випливає вже з його назви. Це буде самостійний і функціонально незалежний структурний підрозділ КМДА", - наголосив Кличко.

За словами мера, основні завдання Департаменту затверджені рішенням Київради. Це, зокрема, оцінка корупційних ризиків у діяльності КМДА. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства. Вчасне виявлення і врегулювання конфліктів інтересів у працівників структурних підрозділів КМДА. Забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів.

Спеціалісти Департаменту також мають забезпечити підготовку антикорупційної програми і взяти участь у розробці міських цільових програм у сфері запобігання корупції.