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Київ - перше місто в Україні, в якому з’явився департамент з питань запобігання корупції, - Кличко

П'ятниця 20 жовтня 2023 19:57
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Київ - перше місто в Україні, в якому з’явився департамент з питань запобігання корупції, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Київ - перше місто в Україні, в якому створено Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Цей департамент стане структурним підрозділом КМДА, проте буде самостійним та фінансово незалежним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Київ першим із міст України створив Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Була створена спеціальна комісія, що з середини жовтня проводила співбесіди із претендентами, які надіслали свої резюме. До участі, проаналізувавши документи, комісія допустила 15 кандидатів. У фінал вийшли троє. Комісія визначила переможця конкурсу рейтинговим голосуванням. Ним став Олег Тимошенко", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що тепер Київрада має затвердити кандидатуру переможця, а мер - призначити його на посаду.

"Що стосується діяльності Департаменту, то це випливає вже з його назви. Це буде самостійний і функціонально незалежний структурний підрозділ КМДА", - наголосив Кличко.

За словами мера, основні завдання Департаменту затверджені рішенням Київради. Це, зокрема, оцінка корупційних ризиків у діяльності КМДА. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства. Вчасне виявлення і врегулювання конфліктів інтересів у працівників структурних підрозділів КМДА. Забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів.

Спеціалісти Департаменту також мають забезпечити підготовку антикорупційної програми і взяти участь у розробці міських цільових програм у сфері запобігання корупції.

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Віталий Кличко коррупция
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