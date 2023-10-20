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Киев - первый город в Украине, в котором появился департамент по предотвращению коррупции, - Кличко

Пятница 20 октября 2023 19:57
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Киев - первый город в Украине, в котором появился департамент по предотвращению коррупции, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Киев - первый город в Украине, в котором создан Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Этот департамент станет структурным подразделением КГГА, но будет самостоятельным и финансово независимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Киев первым из городов Украины создал Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Была создана специальная комиссия, которая с середины октября проводила собеседования с претендентами, приславшими свои резюме. К участию, проанализировав документы, комиссия допустила 15 кандидатов. В финал вышли трое. Комиссия определила победителя конкурса рейтинговым голосованием. Им стал Олег Тимошенко", - сообщил Кличко.

Он отметил, что теперь Киевсовет должен утвердить кандидатуру победителя, а мэр - назначить его на должность.

"Что касается деятельности Департамента, то это следует уже из его названия. Это будет самостоятельное и функционально независимое структурное подразделение КГГА", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, основные задачи Департамента утверждены решением Киевсовета. Это, в частности, оценка коррупционных рисков в деятельности КГГА. Контроль соблюдения антикоррупционного законодательства. Своевременное выявление и урегулирование конфликтов интересов у работников структурных подразделений КГГА. Обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств.

Специалисты Департамента должны обеспечить подготовку антикоррупционной программы и принять участие в разработке городских целевых программ в сфере предотвращения коррупции.

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Виталий Кличко коррупция
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