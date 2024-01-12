Київ передав для захисників на передовій 100 тисяч грілок, - Кличко

"Партія в 100 тисяч грілок для тіла, що залучила столиця від іноземних партнерів, прибула в Київ. І вже сьогодні ми їх передали військовим зі штабу Сухопутних військ і грілки вирушили на передову на схід України", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, основними перевагами переданих грілок є самонагрів, розмір 10 на 13 см, який дозволяє розмістити їх у взутті та внутрішніх кишенях, а також висока температура розігріву.

Кличко зазначив, що Київ допомагає захисникам не лише озброєнням, але й спорядженням та одягом.

"Сьогодні, коли лютують морози, наші захисники потребують не тільки озброєння, а й відповідного спорядження та одягу, щоб воювати в умовах низьких температур. Тому, окрім дронів, засобів звʼязку, прицілів нічного бачення, автівок, столиця постійно передає на фронт термобілизну, грілки, генератори та інше найнеобхідніше, за чим звертаються бійці", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київська громада придбала для військових звʼязківців телекомунікаційне та серверне обладнання, яке потрібне для оновлення автоматизованої системи управління Збройними силами України.

Також повідомлялося, що у 2023 році столиця спрямувала на допомогу захисникам 10% свого бюджету - понад 7 млрд гривень.