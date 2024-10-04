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Київ отримав від Лейпцига 55 різних авто для забезпечення життєдіяльності міста, - Кличко

П'ятниця 04 жовтня 2024 15:11
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Київ отримав від Лейпцига 55 різних авто для забезпечення життєдіяльності міста, - Кличко Фото: Київ отримав від Лейпцига 55 різних авто для забезпечення життєдіяльності міста (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Лейпциг передав Києву в якості допомоги 55 спеціальних автомобілів для комунальних служб та аварійних бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва,

"Київ отримав від міста-побратима Лейпцига чергову партію допомоги - 55 авто різного типу для забезпечення життєдіяльності міста. Зокрема: 50 Volkswagen - ці авто для наших комунальних підприємств, що забезпечують функціонування міської інфраструктури. Та 5 автомобілів Mercedes для "Київтеплоенерго" - для ремонтних бригад, що забезпечують швидке реагування при аваріях та надзвичайних ситуаціях. Зокрема, й після ракетних атак", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що всі авто забрендовані, щоб кияни знали, хто допомагає столиці під час війни. І подякував німецьким партнерам за допомогу.

"Загалом, у 2022-2024 роках Лейпциг, у співпраці з Федеральним міністерством економічного розвитку Німеччини та польськими партнерами, передав Києву 17 нових пожежних авто. Більше 20 автомобілів різного типу, що були у використанні (швидкі, пожежні, вантажівки). А також сотні генераторів різної потужності, гуманітарну допомогу", - нагадав Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що місто-побратим Брюссель передав Києву три тисячі бронежилетів для медиків та працівників екстрених служб, які задіяні у ліквідації наслідків обстрілів столиці.

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Київ Лейпциг Віталий Кличко
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