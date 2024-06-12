Київ накрила негода: підтоплені вулиці, затримується транспорт (відео)

Так, у соцмережах почали з'являтися кадри негоди в Києві. Зокрема, через зливу рух вулицями столиці ускладнився через підтоплення.

Затримки транспорту

Наразі в Києві через негоду затримуються низка тролейбусів та трамваїв. Зокрема:

затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Василенка, 5;

затримується рух тролейбусів №№22, 27, 30, 42д на вул. В. Гетьмана;

Затримується рух тролейбусів №№17, 19 на вул.Єреванська, 14.

Як зазначають у "Київпастрансі", на місцях зараз працюють відповідні служби.

Куди повідомляти про підтоплення

Як зазначають у КМВА, у Києві протягом дня дощитиме, тому гідрослужби працюють у посиленому режимі. Зокрема, зараз дорожники ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Оболонського та Святошинського районів. Локації – на kyivcity.gov.ua.

Якщо ви виявили місця підтоплень проїжджої частини чи тротуарів на інших локаціях, звертайтесь до диспетчерської "Київавтодору": 0442847419.

Ситуація зі світлом через негоду

Через погодні умови, як повідомляють в "Укренерго", на ранок 12 червня залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.

Зокрема, через негоду на Київщині діють аварійні відключення світла.

"Внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м\с на ранок 12 червня знеструмлено 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт зачепив всі регіони Київщини. Сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах", - зазначають у Київській ОВА.

Негода в Києві

Про негоду в Києві та області синоптики попереджали ще вчора, 11 червня.

"12 червня грози, значні дощі, І рівень небезпечності, жовтий", - йшлося у повідомленні "Укргідрометцентру".

Детальніше про погоду в Україні до кінця робочого тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.