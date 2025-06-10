Київ масовано атакують дрони та ракети: що відомо про наслідки обстрілу

Росія масовано атакує Київ "Шахедами" та ракетами. У різних районах міста фіксують падіння уламків.
РБК-Україна зібрало все що відомо про нічну атаку "Шахедів" на столицю.
Сьогодні о 00:02 у столиці було оголошено повітряну тривогу. Майже одразу в місті пролунали вибухи. За даними місцевої влади, у Києві працювала ППО.
"На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - повідомив мер міста Віталій Кличко.
Згодом вибухи пролунали в усіх районах столиці.
У КМВА повідомили, що місто перебуває під атакою дронів. Водночас Повітряні сили ЗСУ заявили, що в напрямку Києва рухається ракета.
Станом на 02:06 стало відомо про падіння дрона в Деснянському районі. Уже за пів години місцева влада повідомила про падіння уламків безпілотників у п’яти районах столиці:
За даними КМВА, зафіксовано пошкодження житлових будинків і пожежі. На місцях працюють рятувальники. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
У Шевченківському районі зафіксовано займання автомобілів. Крім того, в одному з житлових будинків у цьому ж районі виникла пожежа. Повідомляється про постраждалу жінку - їй надають медичну допомогу. Також є інформація про пошкодження ще одного будинку за іншою адресою.
В Оболонському районі уламки дрона впали на територію однієї зі шкіл. До місця прямують екстрені служби. В районі також сталася пожежа в нежитловій будівлі.
Також зруйновано два поверхи одного з житлових будинків, сталося займання в офісній будівлі, а також зафіксовано падіння уламків на відкриту місцевість. Крім того, пошкоджено ще один житловий будинок.
У Подільському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території. Внаслідок цього пошкоджено нежитлові приміщення. На місце події викликали медиків.
У Дніпровському районі внаслідок атаки сталося задимлення в нежитловій забудові.
У Дарницькому районі зафіксовано кілька наслідків ворожої атаки. Виникла пожежа в нежитловій будівлі, а також сталося займання у житловому будинку.
Один із дронів, який вдалося збити, впав у зеленій зоні. Є часткові руйнування нежитлових приміщень і пошкодження в гаражному кооперативі.
Також горять складські приміщення, а за іншою адресою - лісосмуга. Крім того, за попередніми даними, у житловому будинку зафіксовані руйнування, але без подальшого загоряння.
Окрім того, відомо про одного постраждалого.
У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.
Внаслідок падіння частин збитого дрона загорівся автомобіль.
У ніч на 10 червня росіяни атакували Одесу за допомогою дронів. В результаті удару пошкоджений пологовий будинок і цивільну інфраструктуру.
При підготовці матеріалу використовувались дані: Telegram-канали начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, мера Віталія Кличка, Повітряних сил ЗСУ.
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