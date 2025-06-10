Київ масовано атакують дрони та ракети: що відомо про наслідки обстрілу

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Відомо про двох постраждалих

У Шевченківському районі горить житловий будинок

Коли почалась атака

Сьогодні о 00:02 у столиці було оголошено повітряну тривогу. Майже одразу в місті пролунали вибухи. За даними місцевої влади, у Києві працювала ППО.

"На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - повідомив мер міста Віталій Кличко.

Згодом вибухи пролунали в усіх районах столиці.

У КМВА повідомили, що місто перебуває під атакою дронів. Водночас Повітряні сили ЗСУ заявили, що в напрямку Києва рухається ракета.

Перші наслідки

Станом на 02:06 стало відомо про падіння дрона в Деснянському районі. Уже за пів години місцева влада повідомила про падіння уламків безпілотників у п’яти районах столиці:

Деснянському,

Шевченківському,

Подільському,

Дарницькому,

Оболонському.

За даними КМВА, зафіксовано пошкодження житлових будинків і пожежі. На місцях працюють рятувальники. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Шевченківський район

У Шевченківському районі зафіксовано займання автомобілів. Крім того, в одному з житлових будинків у цьому ж районі виникла пожежа. Повідомляється про постраждалу жінку - їй надають медичну допомогу. Також є інформація про пошкодження ще одного будинку за іншою адресою.

Оболонський район

В Оболонському районі уламки дрона впали на територію однієї зі шкіл. До місця прямують екстрені служби. В районі також сталася пожежа в нежитловій будівлі.

Також зруйновано два поверхи одного з житлових будинків, сталося займання в офісній будівлі, а також зафіксовано падіння уламків на відкриту місцевість. Крім того, пошкоджено ще один житловий будинок.

Подільський район

У Подільському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території. Внаслідок цього пошкоджено нежитлові приміщення. На місце події викликали медиків.

Дніпровський район

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталося задимлення в нежитловій забудові.

Дарницький район

У Дарницькому районі зафіксовано кілька наслідків ворожої атаки. Виникла пожежа в нежитловій будівлі, а також сталося займання у житловому будинку.

Один із дронів, який вдалося збити, впав у зеленій зоні. Є часткові руйнування нежитлових приміщень і пошкодження в гаражному кооперативі.

Також горять складські приміщення, а за іншою адресою - лісосмуга. Крім того, за попередніми даними, у житловому будинку зафіксовані руйнування, але без подальшого загоряння.

Окрім того, відомо про одного постраждалого.

Голосіївський район

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.

Деснянський район

Внаслідок падіння частин збитого дрона загорівся автомобіль.