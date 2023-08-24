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Київ за ініціативою Кличка спрямував 250 млн грн на допомогу розвідникам, - ГУР

Фото: Київ за ініціативою Кличка спрямував 250 млн грн на допомогу розвідникам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Головне управління розвідки України отримає з міського бюджету Києва 250 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на закупівлю зброї та обладнання для розвідників. Відповідне рішення було ухвалено за ініціативою мера Києва Віталія Кличка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram розвідки.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримає 250 мільйонів гривень з міського бюджету Києва. Депутати Київської міської ради днями проголосували за ініційоване міським головою Віталієм Кличком відповідне рішення. Перераховані фінансові ресурси будуть спрямовані на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання з метою посилення ефективності бойових завдань, які цілодобово виконують українські розвідники на війні з російським агресором", - йдеться в повідомленні ГУР.

У Буданова зазначили, що кошти столичних платників податків для Воєнної розвідки України столична влада виділила в межах цільової програми "Захисник Києва" на 2022-2024 роки.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка Київ збільшив видатки на допомогу військовим у поточному році до 5 мільярдів гривень.

Крім того, столиця виплатить понад пів мільярда гривень в якості фінансової допомоги захисникам і захисницям України та їхнім сім’ям.

 

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КМДАВіталий Кличко