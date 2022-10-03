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"Київ-Баскет" призначив головним тренером екс-керманича жіночої команди

Фото: Володимир Холопов повертається в чоловічий баскетбол (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

У прийдешній сезон баскетбольної Суперліги столичний "Київ-Баскет" поведе новий тренерський штаб на чолі з Володимиром Холоповим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

52-річний фахівець оформив повернення в чоловічий баскетбол. Упродовж останніх п'яти років він працював із жіночою командою "бджіл" і привів дівчат до двох чемпіонських титулів.

Холопов замінив на посаді Айнарса Багатскіса. Латвійський тренер відпрацював із "Київ-Баскетом" три сезони. Перерваний повномасштабним вторгненням РФ до України сезон 2021/22 столичний клуб завершив третім після "Прометея" і "Будівельника".

Тренерська кар'єра Холопова пов'язана з "Черкаськими Мавпами". Там він розпочав роботу в 2006 році з посади асистента головного тренера, був в. о. керманича команди, а в 2009-2012 рр. і 2013-2014 рр. працював із основою черкащан. У сезоні 2009/10 "Мавпи" на чолі з Холоповим тріумфували у Вищій лізі, пройшовши сезон без поразок.

Раніше "Черкаські Мавпи" призначили Ступенчука головним тренером команди. І "Київ-Баскет", і "Мавпи" ввійшли в попередній список учасників української Суперліги на сезон 2022/23.

До слова, раніше столичний "Будівельник" визначився з місцем базування у новому сезоні.

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