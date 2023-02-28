"Київ-Баскет" переграв "Політехніку" та наблизився до топ-3 баскетбольної Суперліги

У центральному матчі дня чемпіонату України столичний "Київ-Баскет" здолав львівську "Політехніку-Галичину" в битві претендентів на медалі першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Суперліга, регулярний чемпіонат

"Політехніка-Галичина" – "Київ-Баскет" – 73:84 (13:20, 22:19, 18:21, 20:24)

"Бджоли" шокували львів'ян класним відрізком у дебюті (15:3). Лише з гандикапом +12 кияни трохи розслабилися і дозволили "Політехніці" пограти на рівних із собою. Зрештою, перевага "Київ-Баскета" за підсумками стартової чверті склала 7 пунктів.

Утім, друга 10-хвилинка виявилася конкурентнішою. Спершу столична команда знову наростила відрив до тих же 12-ти очок. Однак, із середини чверті галичани перехопили ініціативу. Непоганий виступ у цьому ігровому періоді дозволив номінальним господарям відновити інтригу перед великою перервою.

У третій чверті події розгорнулися за вже звичним сценарієм. "Бджоли" йдуть у двозначний відрив, а потім дозволяють "Політехніці" скоротити відставання хоча б до семи пунктів. А ось у фінальні 10 хвилин кияни помилок вже не припускалися і тримали львів'ян на безпечній відстані, завершивши поєдинок із +11.

Найрезультативнішим у матчі став капітан "Київ-Баскета" Роман Новіков. Він набрав 19 очок, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Натомість форвард "Політехніки-Галичини" Владлен Бережний оформив дабл-дабл – 11 пунктів, 13 підбирань.

Завдяки цій перемозі "Київ-Баскет" підтягнувся до трійки лідерів чемпіонату. Відсоток перемог киян тепер склав 66,7%. Трохи кращі показники в "Дніпра" (68,4%) та одеської команди БІПА (78,9%). Інший матч ігрового дня завершився перемогою "Черкаських Мавп" над "Старим Луцьком" (85:66).