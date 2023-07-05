UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Киянці оголосили вирок за поширення роботи ППО

Фото: киянці оголосили вирок за поширення роботи ППО (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Іван Носальський

Суд оголосив вирок киянці, яка у соцмережах поширювала роботу систем протиповітряної оборони під час масованої атаки росіян 16 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру в Telegram.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах розповіло, що йдеться про Інну Чернецьку.

Як зазначають у прокуратурі, жінка повністю визнала свою провину та уклала угоду зі слідством.

"Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Ракетний удар 16 травня

Нагадаємо, 16 травня російські окупанти вкотре намагалися атакувати Київ за допомогою ракет. Тоді четверо мешканців різних районів столиці зняли та опублікували в соцмережах роботу протиповітряної оборони.

Після цього кадри з’явилися на російських інтернет-ресурсах.

Варто зауважити, що подібні дії є загрозою для наших захисників, оскільки вони можуть розкрити місцезнаходження систем протиповітряної оборони, які є цілями окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСудПВОВійна Росії проти Україниракетный удар