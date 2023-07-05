Киянці оголосили вирок за поширення роботи ППО

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах розповіло, що йдеться про Інну Чернецьку.

Як зазначають у прокуратурі, жінка повністю визнала свою провину та уклала угоду зі слідством.

"Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Ракетний удар 16 травня

Нагадаємо, 16 травня російські окупанти вкотре намагалися атакувати Київ за допомогою ракет. Тоді четверо мешканців різних районів столиці зняли та опублікували в соцмережах роботу протиповітряної оборони.

Після цього кадри з’явилися на російських інтернет-ресурсах.

Варто зауважити, що подібні дії є загрозою для наших захисників, оскільки вони можуть розкрити місцезнаходження систем протиповітряної оборони, які є цілями окупантів.