В Киянівському провулку на місці старих гаражів побудують протирадіаційне укриття

В центрі Києва на місці самовільно поставлених гаражів та підпірних стін планують побудувати підземний паркінг та укриття, розраховане на 1650 місць. На одному з найближчих засідань Київрада має розглянути "Детальний план територій по провулку Киянівському".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"На одному з найближчих засідань Київради депутатам запропонують розглянути проєкт "Детального плану територій по провулку Киянівському у Шевченківському районі м. Києва", який дозволить створити протирадіаційне укриття на 1650 місць та підземний паркінг на 320 авто. Будівництво укриття та паркінгу планується в межах великого туристичного маршруту, який щодня відвідують тисячі людей. Неподалік розташовані житлові будинки, лікувальні й навчальні заклади, утім відсутні об’єкти укриття протирадіаційного типу", - йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається, що в умовах воєнного стану розміщення укриттів у місцях скупчення людей є одним з пріоритетів.

В мерії додають, що територія проєкту детального плану розташована в межах Центрального історичного ареалу, Центральної планувальної зони, Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ", архітектурної і археологічної охоронних зон, зони охоронюваного ландшафту, археологічного заповідника, територій пам’яток ландшафту, історії, археології, зон охорони окремих пам’яток і комплексів.

Ця територія не належить до паркової зони, наголошують в КМДА. Ще за радянського періоду вона була забудована гаражними боксами з підпірними стінами. Гаражі здебільшого зведені самочинно, без проєктної документації та археологічних досліджень. Це є порушенням нормативних вимог і загрозою для інженерних мереж та сусідніх споруд.

"Режим використання цієї території, визначений науково-проєктною документацією зон охорони пам’яток, не передбачає заборону нового будівництва, а лише накладає певні обмеження, зокрема висотні. Крім того, передбачені обов’язкові археологічні дослідження перед початком будівельних робіт. Місто суворо дотримуватиметься вимог пам’яткоохоронного законодавства. Зокрема, до початку робіт будуть проведені археологічні дослідження. Крім того, проєктна документація буде направлена на погодження до органів охорони культурної спадщини", - повідомляють в КМДА.

Також зазначається, що реалізація проєкту дасть можливість зберегти наявний масштаб забудови, не створюватиме додаткових архітектурних акцентів і домінант, які б порушували традиційний характер історичного середовища.