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Киянин бив свою собаку під час прогулянки: Поліція відкрила справу

Київ , Неділя 12 листопада 2023 19:18
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Киянин бив свою собаку під час прогулянки: Поліція відкрила справу Фото: поліція відкрила справу за фактом жорстокого поводження з собакою (freepik)
Автор: Каріна Левицька

Киянин під час прогулянки бив та душив повідцем свою собаку. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.

За даними поліції, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від двох перехожих про те, що в парку "Бабин Яр" чоловік знущається над собакою.

На місце негайно прибув наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Що відомо про правопорушення

Правоохоронці встановили, що чоловік йшов парком з маленькою собакою породи йоркшир-тер'єр та бив її ногами, душив ремінцем і тягнув силою по асфальту.

Працівники поліції встановили особу кривдника - це місцевий мешканець, 1972 року народження. Правоохоронці рішення помістити тварину до ветеринарної клініки, щоб встановити ступінь тяжкості отриманих травм.

Огляд ветеринара

При огляді ветеринари виявили у собаки перелом ребер, перелом задньої лівої кінцівки та численні садна. Тварина залишилась під наглядом у ветеринарній клініці для подальшого лікування.

Що загрожує правопорушнику

"За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру", - повідомили в поліції.

У разі доведення вини підозрюваного, йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією тварини.

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