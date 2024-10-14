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Кияни просять збільшити кількість сміттєвих баків у місті: у чому причина

Фото: баки для сміття (kks.kyiv.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Кияни просять місцеву владу збільшити кількість сміттєвих баків у місті. Таку ініціативу пояснюють необхідністю поліпшення екологічної ситуації в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну петицію на сайті КМДА.

Петиція була опублікована на сайті Київської міської ради 19 серпня 2024 року, а її авторка - Євгенія Ходаченко.

"Відповідно до санітарно-епідеміологічних норм 42-128-4690-88, встановлення сміттєвих баків регулюється правилами, які стосуються не лише прибудинкових територій, а й громадських місць, що активно відвідуються людьми. Для встановлення контейнера необхідно отримати дозвіл від місцевої влади. Якщо цього не зробити, встановлення вважається незаконним" - йдеться в тексті петиції.

У відповідь на цю проблему громадяни підписали петицію, звернену до органів міської влади з проханням розглянути можливість збільшення кількості сміттєвих баків.

Авторка вважає, що вирішення питання з нестачею сміттєвих контейнерів суттєво покращить санітарний стан міста та підвищить комфортність проживання для киян. Важливо не лише встановити нові контейнери, але й забезпечити їх регулярне обслуговування, щоб уникнути переповнення та виникнення неприємних ситуацій.

Санітарні правила утримання територій населених місць:

Згідно з санітарними нормами 42-128-4690-88, на всіх площах, вулицях, у садах, парках, на вокзалах, в аеропортах, на пристанях, ринках, зупинках міського транспорту та інших громадських місцях необхідно встановити достатню кількість урн для сміття. Ці заходи спрямовані на поліпшення санітарного стану міст і забезпечення комфорту громадян.

Відстань між урнами буде визначатися органами комунального господарства залежно від інтенсивності використання території. Однак максимальні відстані встановлені: не більше 40 метрів на жвавих ділянках та 100 метрів на малолюдних. Крім того, установка урн обов'язково повинна проводитися в місцях зупинки міського транспорту та у входу в метро.

Також,нагадуємо,що в Україні існує система штрафів, яка передбачає покарання за неприбирання сміття. За даними законодавства, штрафи за неналежне утримання території можуть коливатися від 340 до 1700 гривень, залежно від того, хто є порушником – чи це звичайні громадяни, посадовці або приватні компанії. Стаття 152 КУпАП передбачає відповідальність за порушення державних стандартів, норм та правил у сфері благоустрою населених пунктів та їх територій. Для громадян встановлений штраф в розмірі від 340 до 1 360 грн, а для посадових осіб і підприємців – від 850 до 1 700 грн.

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