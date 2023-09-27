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Кияни-захисники та їхні сім’ї отримають додаткову грошову допомогу майже на 35 млн гривень, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Кияни-військовослужбовці та їхні родини отримають від столичної влади додаткові виплати до Дня Захисників та Захисниць майже на 35 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"До Дня захисників та захисниць України Київ виплатить майже 35 мільйонів гривень адресної одноразової матеріальної допомоги. Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою "урбота. Назустріч киянам" отримають майже 36 тисяч мешканців столиці. Розмір виплат становить від 900 до 1500 гривень", - повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що додаткову виплату отримають, зокрема, кияни - члени сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, які загинули чи пропали безвісти. Кияни, які отримали інвалідність I, II та III групи внаслідок війни. Кияни, які брали участь у Революції гідності, а також - члени сімей киян, які загинули під час Революції гідності.

"Наші захисники щодня ризикують своїм життям за нашу свободу і незалежність нашої держави. І ми вдячні та шануємо їх подвиг і їх героїзм", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Київрада на цей рік збільшила допомогу військовим до 5 млрд грн. Ще понад пів мільярда гривень передбачено на матеріальну допомогу киянам-захисникам та їхнім сім'ям. Загалом з початку повномасштабної агресії Київ витратив на безпеку, оборону та забезпечення захисників та їх родин понад 4,6 млрд грн.

Нагадаємо, що День захисників та захисниць України цього року вперше відзначатиметься у неділю, 1 жовтня.

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Віталий КличкоКиїв