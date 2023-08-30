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Кияни повинні мати цілодобовий доступ до укриттів у закладах освіти, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Кияни повинні мати цілодобовий доступ до укриттів, облаштованих у школах та інших закладах освіти. Відповідне рішення ухвалено на Раді оборони Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram мера міста Віталія Кличка.

"Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва", - повідомив Кличко.

Він також підкреслив, що відповідальні за виконання цього рішення районні адміністрації та керівники освітніх закладів.

"Безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що цього року Київрада за ініціативи мера Віталія Кличка виділила 550 мільйонів гривень на облаштування укриттів у закладах освіти, ще 61 мільйон гривень направлено на будівництво нових укриттів.

Укриття у Києві

Нагадаємо, наприкінці літа всього укриттями у Києві вже забезпечено:

  • 83% дитячих садків;
  • 91% шкіл;
  • 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;
  • 75% установ професійної вищої та вищої освіти.

Крім того, у Києві збираються збудувати окремі підземні укриття на території кількох шкіл. Роботи планують завершити до кінця 2023 року.

У Міністерстві освіти спрогнозували, що 80-85% українських шкіл зможуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі чи очно.

При цьому більшість опікунів (63%), чиї діти чи онуки навчаються у школах, не підтримують дистанційний формат навчання під час війни. Той факт, що навчальні заклади оснащені безпечними та обладнаними притулками, не вплинув на рівень підтримки дистанційної освіти серед опікунів.

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Віталий КличкоКиїв