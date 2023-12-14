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Киянам повертатимуть кошти за пересадки через закриту "синю" гілку метро

Фото: киянам повертатимуть кошти за пересадки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кияни, які змушені здійснювати пересадку на автобуси чи тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро, отримуватимуть компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Володимира Кличка.

"Київрада ухвалила сьогодні рішення про те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська", - казав мер міста.

Маршрут з "Теремків" до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн.

При цьому під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку.

Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро платитиме тільки за одну поїздку.

"Система повернення поїздок запрацює в понеділок. Деталі, як це діятиме, Київ Цифровий опублікує завтра", - додав Кличко.

Закриття метро у Києві

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" (усього 6 станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом півроку. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з суботи, 9 грудня.

Раніше РБК-Україна писало, як дістатись альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків".

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КиївметроВіталий Кличко