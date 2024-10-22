Чи буде в Києві стабільний зв'язок у разі вимкнень світла: пояснення КМДА

Мобільні оператори готують забезпечити киян стабільним звʼязком під час відключень електроенергії. Задля цього компанії вже встановили генератори та батареї на базових станціях. Таких заходів вжили оператори "Київстар", "Водафон" і "Лайфселл".

Основною умовою залишається зберегти GSM-звʼязок. Саме ця мережа надає послуги передачі: голосової інформації, SMS та інших інформаційних повідомлень.

Що стосується інтернет-зв’язку, під час знеструмлення він також перевантажується. Бо за відсутності Wi-Fi, усі починають користуватися мобільним інтернетом.

За словами Пантелеєва, саме тому для кожного оператора так важливо мати безперебійний GSM-зв’язок під час відключень. Зокрема, щоб працювали та своєчасно обслуговували встановлені резервні елементи живлення.

"Під час відключень ми двічі на день моніторимо рівень звʼязку. В нас є свої показники, тому можу сказати, що ми цю ситуацію контролюємо. Спільно з операторами забезпечуємо те, щоб звʼязок у місті був безперебійний", - зазначив Пантелеєв.