ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Киян попередили про забруднення повітря: може впливати на самопочуття

Київ, Середа 24 липня 2024 16:36
UA EN RU
Киян попередили про забруднення повітря: може впливати на самопочуття Фото: у Києві спостерігається забруднення повітря (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 24 липня, зафіксовано забруднення повітря. Це може спричинити погане самопочуття у мешканців столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" у Telegram.

Згідно з даними стаціонарних пунктів спостереження за станом атмосферного повітря 23 липня було зафіксовано, що середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві перевищує гранично допустимі концентрації.

"Протягом 24-28 липня вміст діоксиду азоту у повітрі буде критичного рівня - перевищить 5 гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей", - зазначили в Укргідрометцентрі.

При цьому, як додали синоптики, спекотна та суха погода сприятиме накопиченню в повітрі і інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду).

Поліпшення ситуації може статися 29-30 липня.

Прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, в Україні завтра, 25 липня, очікується спека, але не в усіх регіонах. Зокрема, у західних областях температура становитиме +20…+25 градусів, там можливі дощі та грози.

При цьому у східних регіонах країни очікується суха та спекотна погода, +27…+30 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Київ Забруднення повітря
NEWS
"Укренерго" оновило графіки відключень світла до кінця доби
"Укренерго" оновило графіки відключень світла до кінця доби
DAILY
Ембріологиня Ольга Малюта: Люди хочуть народжувати навіть під час війни
Юлія Гаюкжурналістка РБК-Україна Ембріологиня Ольга Малюта: Люди хочуть народжувати навіть під час війни