Киян попередили про небезпечні метеорологічні явища
У Києві сьогодні, 29 березня, було оголошено І рiвень небезпечності. Жителів та гостей столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища, зокрема через грозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Очікується, що гроза триватиме до кінця цієї доби.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в м. Києві. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 березня гроза (І рiвень небезпечності, жовтий)", - йдеться в заяві адміністрації
Також киян просять "не лякатися грому".
Додамо, РБК-Україна публікувало кадри, як вирує сьогоднішня негода у столиці.
Крім того, у КМВА нагадали, що у разі оголошення повітряної тривоги потрібно прямувати до укриття.
Якою буде погода в Україні до кінця березня
Раніше синоптик Наталка Діденко у своєму прогнозі зазначала, що цими вихідними, 30-31 березня, погода буде "ніби квітень".
За її словами, в Україні на вихідних скрізь очікується сонячна погода та температура +20 +25 градусів. Однак 30 березня на сході буде трохи холодніше -+1 5+18 градусів.
У Києві вихідними світитиме сонце, а температура повітря прогріється до +20 +22 градуси, йдеться в прогнозі синоптика.
Додамо, раніше синоптики вказували, що погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.
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