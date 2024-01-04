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Киян попередили про погіршення повітря в столиці: рекомендації від КМДА

Київ, Четвер 04 січня 2024 18:40
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Киян попередили про погіршення повітря в столиці: рекомендації від КМДА Фото: у столиці спостерігається погіршення якості повітря (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 січня, у столиці спостерігається погіршення якості повітря. Ймовірно, це через метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці", - повідомили в адміністрації.

За даними КМДА, місцями фіксується підвищення концентрації пилу.

"Ймовірна причина - метеорологічні умови, зокрема дуже низька швидкість вітру", - додали в адміністрації.

Однак, КМДА зауважила, що перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА пояснив, що до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Погода в Україні

Нагадаємо, що з 7 січня в Україну прийде чергова хвиля похолодання. В деяких регіонах мороз вдарить до -25 градусів та буде супроводжуватись значним снігом, хуртовиною та ожеледицею.

Однак 5 і 6 січня в Україні ще затримається порівняно тепла погода.

Погоду в Україні завтра, 5 січня, диктуватимуть два циклони та антициклон. Завдяки другому, днем опадів не буде одразу у кількох регіонах.

І хоча похолодання повернеться в Україну, воно не затримається не надовго. Зокрема, вже з 11 січня в Україні знову потеплішає.

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