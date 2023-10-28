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Киян попередили про можливі відключення світла сьогодні

Фото: у Києві можуть бути відключення світла через негоду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Відключення світла у Києві можуть статися сьогодні, 28 жовтня. Причиною цього може стати негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

У Києві сьогодні фіксують пориви вітру до 25 м/с. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови протримаються протягом всього дня.

"Негода може призвести до аварійних відключень світла. Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди", - йдеться у повідомленні.

Дізнатися про причини відключення світла і терміни відновлення можна через чат-бот у Viber та Telegram.

Повідомити ДТЕК про відсутність світла можна онлайн:

  • офіційний сайт компанії - кнопка "Повідомте нам про відсутність електроенергії";
  • приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook;
  • кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88.

Негода у Києві

Сьогодні Київ накрив потужний вітер. Через шквали у столиці стався справжній деревопад.

У Шевченківському районі дерево впало на людину, чоловік від отриманих травм помер. Також там через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Її шпиталізували. Тим часом у мережі повідомляють, що на Відрадному дерево впало на кіоск з людьми.

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ДТЕККиївНегода в Українівідключеня світла