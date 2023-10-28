Киян попередили про можливі відключення світла сьогодні

У Києві сьогодні фіксують пориви вітру до 25 м/с. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови протримаються протягом всього дня.

"Негода може призвести до аварійних відключень світла. Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди", - йдеться у повідомленні.

Дізнатися про причини відключення світла і терміни відновлення можна через чат-бот у Viber та Telegram.

Повідомити ДТЕК про відсутність світла можна онлайн:

Негода у Києві

Сьогодні Київ накрив потужний вітер. Через шквали у столиці стався справжній деревопад.

У Шевченківському районі дерево впало на людину, чоловік від отриманих травм помер. Також там через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Її шпиталізували. Тим часом у мережі повідомляють, що на Відрадному дерево впало на кіоск з людьми.