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Киян попередили про грозу у найближчі години

Ілюстративне фото: киян попередили про грозу 16 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві в найближчу годину очікується гроза. Вона протримається до кінця доби 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентр.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 16 липня гроза", - йдеться у повідомленні. 

Варто зауважити, що під час грози необхідно уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 0503873542 (телефони ЦОДР).

Погода в Україні 16 липня

На сьогодні синоптики прогнозували Києві пік спеки. Температура місцями підніметься до +40 +42 градусів. Однак у деяких областях можливі короткочасні дощі та грози.

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