У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках: дані НБУ

Валюта вкладів та процентні ставки

За даними НБУ, на 1 березня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,9 млн вкладів.

Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 780 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 427 млрд гривень.

При цьому відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у лютому 2024 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,4% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку – 452,6 млрд гривень. Кількість вкладників – 24,1 млн.

На другому місці державний Ощадбанк – 12,9 млн вкладників, сума – 189,1 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк 8,2 млн вкладників, сума – 84,1 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк – кількість вкладників – 3,0 млн, сума – 67,8 млрд гривень та Укрсиббанк – кількість вкладників – 2,2 млн, сума – 55,8 млрд гривень