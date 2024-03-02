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Який штраф загрожує українцям за підпал сухої трави: відповідь рятувальників

Україна, Субота 02 березня 2024 13:35
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Який штраф загрожує українцям за підпал сухої трави: відповідь рятувальників Фото: рятувальники нагадали українцям, який штраф загрожує за підпал сухої трави (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні діє штраф за підпал сухої трави. Він може сягати понад 6 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники нагадали, що з початку року в Україні зафіксовано 1152 пожежі на площі 555 га в екосистемах. Наприклад, у вівторок, 27 лютого, всього було 216 пожеж загальною площею 113 га.

У ДСНС закликали не провокувати подібні пожежі, зокрема підпалом сухої трави.

"Нагадуємо, що підпал сухої трави карається законом у вигляді штрафу - від 3060 до 6120 грн", - додали рятувальники.

Варто зауважити, що для посадових осіб штраф за підпал сухої трави більший. Він становить від 15 тисяч гривень до 21 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає посилення відповідальності за порушення деяких правил дорожнього руху.

Також документом пропонується змінити підхід до фіксації перевищення швидкості.

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ДСНС Пожежа Штрафи
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