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Какой штраф грозит украинцам за поджог сухой травы: ответ спасателей

Украина, Суббота 02 марта 2024 13:35
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Какой штраф грозит украинцам за поджог сухой травы: ответ спасателей Фото: спасатели напомнили украинцам, какой штраф грозит за поджог сухой травы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине действует штраф за поджог сухой травы. Он может достигать более 6 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели напомнили, что с начала года в Украине зафиксировано 1152 пожара на площади 555 гектаров в экосистемах. К примеру, во вторник, 27 февраля, всего было 216 пожаров общей площадью 113 гектаров.

В ГСЧС призвали не провоцировать подобные пожары, в частности поджогом сухой травы.

"Напоминаем, что поджог сухой травы карается законом в виде штрафа - от 3060 грн до 6120 грн", - добавили спасатели.

Стоит заметить, что для должностных лиц штраф за поджог сухой травы больше. Он составляет от 15 000 гривен до 21 000 гривен.

Напомним, ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за нарушение некоторых правил дорожного движения.

Также документом предлагается изменить подход к фиксации превышения скорости.

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ГСЧС Пожар Штрафы
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