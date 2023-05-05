ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Який портрет середньостатистичного окупанта? ГУР провело дослідження серед полонених

Новость на русском →
П'ятниця 05 травня 2023 13:06
Який портрет середньостатистичного окупанта? ГУР провело дослідження серед полонених Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Головне управління розвідки провело соціологічне дослідження серед російських військовополонених та описало середньостатистичний портрет окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Як пояснив представник ГУР Андрій Юсов, дослідження було необхідне для того, аби зрозуміти мотиви окупантів, побачити те, як вони сприймають світ й реальність та дізнатись, що їх насправді спонукає.

Відповідно до дослідження:

  • участь у війні проти України беруть росіяни з всіх регіонів Росії, незаконно мобілізовані на територіях ОРДЛО, Криму, а також контрактники так званої "Народної міліції "ДНР";
  • 40% потрапили в полон добровільно, що свідчить про низький моральний дух ворога;
  • 80% військовополонених незадоволені наказами керівництва. 50% стверджують, що у разі відступу командири відступлять, а особовий склад залишать;
  • найсильнішим чинником, який стимулював їх воювати проти України 54,8% полонених назвали "бажання життєвої стабільності". Ще 35,9% заявили про "можливість просунутись в житті";

"Наголошується, що абсолютно не знайшли підтримки у респондентів такі твердження - "бажання помститися за товаришів" та "бажання бути професійним військовим", - додає ГУР.

  • 60% оцінюючи особисті якості своїх командирів за п'ятибальною шкалою, ставлять їм найнижчу оцінку - 1. 1,3% поставили оцінку 5;
  • 17% військовополонених заявили про повну забезпеченість боєкомплектом, а 6% зазначили, що могли розраховувати на підтримку інших підрозділів.

"Згідно з дослідженням, основним джерелом інформації в армії Росії є розмови з товаришами по службі та дзвінки додому. Ці джерела інформації користуються найбільшою довірою, тоді як телебаченню довіряють лише 20% респондентів", - додає ГУР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація ГУР
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою