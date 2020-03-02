Киву вызывают в ГБР

Фото: Илья Кива (РБК-Украина)

Киву вызывают для вручения подозрения

Народного депутата Илью Киву вызывают в Государственное бюро расследований для вручения подозрения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Киву вызывают в Госбюро на сегодня на 14:00 часов.

"По поручению Генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 на 14:00 ч. вызвал народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Фото: повестка в ГБР (gp.gov.ua/ua)

Ранее сообщалось, что Кива подрался с ветераном АТО 22 января около 12:00 в ресторане "МОССО". В подписи к видео, которое опубликовал один из Telegram-каналов говорится, что народный депутат встречался с "представителями криминального мира Днепра", и в какой-то момент у него возник конфликт с посетителем.

По версии Кивы, человек в заведении вел себя неадекватно и, чтобы его успокоить нардеп подошел к его столику, но получил удар.

После этого Генеральный прокурор открыл уголовное дело по факту нанесения народным депутатом Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.