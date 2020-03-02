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Киву викликають в ДБР

Новини » Політика     02.03.2020 - 11:16
Киву викликають в ДБР
Фото: Ілля Кива (РБК-Україна)

Киву викликають для вручення підозри

Народного депутата Іллю Киву викликають у Державне бюро розслідувань для вручення підозри. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Киву викликають у Держбюро на сьогодні на 14:00 годин.

"За дорученням Генерального прокурора слідчий Державного бюро розслідувань 27 лютого 2020 року з дотриманням вимог ст. 135 КПК України для вручення письмового повідомлення про підозру на 02 березня 2020 року на 14:00 год. викликав народного депутата України", - йдеться у повідомленні.

Фото: повістка в ДБР (gp.gov.ua/ua)

Раніше повідомлялося, що Кива побився з ветераном АТО 22 січня близько 12:00 у ресторані "МОССО". У підписі до відео, яке опублікував один з Telegram-каналів йдеться, що народний депутат зустрічався з "представниками кримінального світу Дніпра", і в якийсь момент у нього виник конфлікт з відвідувачем.

За версією Киви, людина в закладі поводилася неадекватно і, щоб її заспокоїти нардеп підійшов до його столика, але отримав удар.

Після цього Генеральний прокурор порушив кримінальну справу за фактом нанесення народним депутатом Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

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