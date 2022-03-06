Киву объявят в международный розыск. Он подозревается в госизмене

Офис генерального прокурор объявил подозрение в государственной измене народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илье Киве. Его объявят в международный розыск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.
"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Затем последует арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет", - отметила она.
Генпрокурор уточнила, что следствие расценивает действия и высказывания Кивы как колоссальный ущерб государству Украина.
"Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей", - добавила она.
Отметим, Кива подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины, государственной измене, незаконном обращении с оружием и пропаганде тоталитарных режимов.
Ночью 24 февраля на фоне начала российского вторжения он заявил, что украинскому народу якобы "нужно освобождение".
Напомним, ранее сообщалось, что Украина объявит в международный розыск российских деятелей культуры Никиту Михалкова и Олега Газманова.
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