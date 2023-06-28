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Китаю все важче дотримуватися позицій щодо вторгнення РФ в Україну, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Китаю все важче підтримувати власну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, позиція Китаю щодо війни в Україні "стає все більш і більш складною" для Пекіна.

"Пекіну довелося йти дуже складною лінією з першого дня. З одного боку, шукати способи підтримати Росію - в тому числі дипломатично просуваючи її аргументи, її фальшиві аргументи, по всьому світу. Водночас намагатися здаватися нейтральним і намагатися представити себе якимось миротворцем", - заявив Блінкен.

Він також розповів, що згадував про Росію і її вторгнення під час свого візиту в Пекін минулого тижня. Тоді ж сторони "погодилися, що це те, про що ми повинні продовжувати говорити".

"Може настати момент, якщо з'явиться можливість для справжньої дипломатії і переговорів, коли Китай зможе відіграти позитивну і продуктивну роль. Це все ще, на жаль, я думаю, далеко в майбутньому. Але я думаю, що деякі суперечності між подвійними ролями, які намагається грати Китай, стають все більш і більш очевидними", - зауважив держсекретар.

На його думку, Китай підтримає РФ, бо є "дружнім сусідом та партнером, який координує дії в нову еру.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай не підтримує Україну у повномасштабній війні проти Росії, як це зробили країни Заходу. КНР дотримується нейтральної позиції, при цьому виступаючи проти тиску на Росію за допомогою санкцій.

До того ж нещодавно Китай заявив про намір виступи миротворцем у війні та оприлюднив так званий "мирний план", що складається з 12 пунктів. КНР закликав до припинення вогню та мирних переговорів, але не говорив про вивід російських військ з України.

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