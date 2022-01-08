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В китайском аэропорту загорелся российский самолет Ту-204

Автор: Ольга Белей

В аэропорту восточнокитайского города Ханчжоу горел грузовой самолет Ту-204 российской авиакомпании "Авиастар-Ту". Восемь членов экипажа успели спастись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу новостей Китая.

"Пожар начался в салоне самолета, внутри находилось около 20 тонн груза и 26 тонн авиационного топлива", - пишет издание.

Как стало известно, пожарные и скорая помощь приехали на место через две минуты после сообщения о возгорании. Они спасли восемь членов экипажа.

По данным агентства, пожар потушили.

Причины возгорания устанавливаются. Проводится внутреннее расследование.

Напомним, 8 января в Индустриальном районе Харькова во время движения загорелся трамвай №23. Загорелась кабина водителя и частично салон общественного транспорта.

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Пожар