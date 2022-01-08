В китайском аэропорту загорелся российский самолет Ту-204
В аэропорту восточнокитайского города Ханчжоу горел грузовой самолет Ту-204 российской авиакомпании "Авиастар-Ту". Восемь членов экипажа успели спастись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу новостей Китая.
"Пожар начался в салоне самолета, внутри находилось около 20 тонн груза и 26 тонн авиационного топлива", - пишет издание.
Как стало известно, пожарные и скорая помощь приехали на место через две минуты после сообщения о возгорании. Они спасли восемь членов экипажа.
По данным агентства, пожар потушили.
Причины возгорания устанавливаются. Проводится внутреннее расследование.
Напомним, 8 января в Индустриальном районе Харькова во время движения загорелся трамвай №23. Загорелась кабина водителя и частично салон общественного транспорта.