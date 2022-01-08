У китайському аеропорту загорівся російський літак Ту-204
В аеропорту східнокитайського міста Ханчжоу горів вантажний літак Ту-204 російської авіакомпанії "Авіастар-Ту". Вісім членів екіпажу встигли врятуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу новин Китаю.
"Пожежа почалася в салоні літака, всередині знаходилося близько 20 тонн вантажу і 26 тонн авіаційного палива", - пише видання.
Як стало відомо, пожежники і швидка допомога приїхали на місце через дві хвилини після повідомлення про загоряння. Вони врятували вісім членів екіпажу.
За даними агентства, пожежу загасили.
Причини загоряння встановлюються. Проводиться внутрішнє розслідування.
Нагадаємо, 8 січня в Індустріальному районі Харкова під час руху загорівся трамвай №23. Загорілася кабіна водія і частково салон громадського транспорту.