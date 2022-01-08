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У китайському аеропорту загорівся російський літак Ту-204

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Китай, Субота 08 січня 2022 16:14
У китайському аеропорту загорівся російський літак Ту-204 Фото: пожежники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

В аеропорту східнокитайського міста Ханчжоу горів вантажний літак Ту-204 російської авіакомпанії "Авіастар-Ту". Вісім членів екіпажу встигли врятуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу новин Китаю.

"Пожежа почалася в салоні літака, всередині знаходилося близько 20 тонн вантажу і 26 тонн авіаційного палива", - пише видання.

Як стало відомо, пожежники і швидка допомога приїхали на місце через дві хвилини після повідомлення про загоряння. Вони врятували вісім членів екіпажу.

За даними агентства, пожежу загасили.

Причини загоряння встановлюються. Проводиться внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, 8 січня в Індустріальному районі Харкова під час руху загорівся трамвай №23. Загорілася кабіна водія і частково салон громадського транспорту.

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Пожежа
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