Китайський зонд здійснив історичну посадку на зворотному боці Місяця

Китайський безекіпажний космічний корабель Chang'e-6 у неділю, 2 червня, здійснив посадку на зворотному боці Місяця у басейні Південного полюса-Ейткен (SPA) супутника Землі. Ця місія стала першою в історії людства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua та Reuters .

Зонд торкнувся місячної поверхні в призначеній зоні посадки о 01:23 за Києвом (о 6:23 ранку за пекінським часом). Призначення апарата та його місія - вилучення каменів і ґрунту з поверхні Місяця, та повернення зразків, що стало першою спробою такого роду в історії дослідження людиною цього супутника.

Приземлення відбулося за підтримки супутника-ретранслятора Queqiao-2, зазначили в Китайському національному космічному управлінні (CNSA).

Зображення з анімаційного відео в Пекінському аерокосмічному центрі управління про приземлення зонда Chang'e-6 на зворотному боці Місяця (Xinhua / Jin Liwang)

Chang'e-6 складається з орбітального апарату, ревертера, посадкового модуля та висхідного апарату.

Запуск та приземлення

Він був запущений у космос 3 травня. За даними CNSA, 30 травня апарат посадки та висхідного апарату відокремився від апарату, що повертається. Потім комбінація посадкового апарату й висхідного апарату почала знижуватися. І після вимкнення головного двигуна зі змінною тягою - комбінація відрегулювала своє положення та поступово наблизилася до поверхні Місяця.

Зазначається, що під час спуску використовувалася автономна візуальна система уникнення перешкод, та лазерний 3D-сканер для такої самої функції.

Місце приземлення знаходиться у кратері, відомому як басейн Аполлона, який розташований у басейні SPA.

Особливість місця посадки та "роботи" Chang'e-6

У Китаї пояснили такий вибір тим, що місце має потенційну цінність басейну Аполлона для наукових досліджень, а також умовами зони посадки, включаючи умови зв'язку та телеметрії та рівнинність рельєфу, розповів космічний експерт з China Aerospace Science and Technology Хуан Хао.

Посадковий модуль оснащений кількома датчиками, включаючи мікрохвильові, лазерні та оптичні датчики зображення, які можуть вимірювати відстань і швидкість, а також ідентифікувати перешкоди на поверхні Місяця, сказав він.

Планується, що після приземлення зонд має завершити відбір проб протягом двох днів. Апарат застосовуватиме два методи відбору зразків з Місяця, які включають використання бура для збору підповерхневих зразків і захоплення зразків на поверхні за допомогою роботизованої "руки".

Зображення китайського зонда Chang'e-6, що здійснює місію на Місяці (Xinhua / Jin Liwang)