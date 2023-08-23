Китайський критик Сі Цзіньпіна втік до Південної Кореї на водному мотоциклі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Берегова охорона Південної Кореї затримала чоловіка, який пройшов близько 300 км по Жовтому морю, але потім застряг через інцидент біля круїзного терміналу. Його звинувачують у нелегальній спробі потрапити до країни. Тим не менш, немає жодних підозр, що він міг бути шпигуном.

Видання повідомляє, що за даними місцевих ЗМІ та знайомих чоловіка, його особу було встановлено як 35-річний Квон Пьонг. Південнокорейський активіст Лі Де Со підтвердив особу затриманого та заявив, що китайська влада переслідує його колегу вже багато років - якийсь час він навіть провів у тюрмі через критику Сі.

"Він додав, що пан Квон зараз розмірковує над тим, чи подавати заяву на отримання статусу біженця в Південній Кореї, яка щороку задовольняє лише кілька запитів, чи в третій країні", - пише видання.

Ситуація в Китаї

Китай на офіційному рівні веде боротьбу зі "шпигунами", якими нерідко визнають противників влади країни чи впливових іноземців. Наприклад, в березні 2023 року КНР затримала керівника японського виробника ліків Astellas Pharma за підозрою у шпигунстві. А австралійський журналіст Чен Лей, якого Китай звинувачує у наданні державної таємниці іншій країні, перебуває під вартою з вересня 2020 року.

Крім цього, нещодавно Китай посилив дію закону про протидію шипгунству та фактично закликав громадян повідомляти владі про підозрілих особ та їх діяльність.

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