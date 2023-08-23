ua en ru
Ср, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китайський критик Сі Цзіньпіна втік до Південної Кореї на водному мотоциклі

Середа 23 серпня 2023 02:19
UA EN RU
Китайський критик Сі Цзіньпіна втік до Південної Кореї на водному мотоциклі Фото: китайський активіст Квон Пьонг втік до Південної Кореї (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китайський активіст та критик лідера країни Сі Цзіньпіна Квон Пьонг втік до Південної Кореї за допомогою водного мотоцикла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Берегова охорона Південної Кореї затримала чоловіка, який пройшов близько 300 км по Жовтому морю, але потім застряг через інцидент біля круїзного терміналу. Його звинувачують у нелегальній спробі потрапити до країни. Тим не менш, немає жодних підозр, що він міг бути шпигуном.

Видання повідомляє, що за даними місцевих ЗМІ та знайомих чоловіка, його особу було встановлено як 35-річний Квон Пьонг. Південнокорейський активіст Лі Де Со підтвердив особу затриманого та заявив, що китайська влада переслідує його колегу вже багато років - якийсь час він навіть провів у тюрмі через критику Сі.

"Він додав, що пан Квон зараз розмірковує над тим, чи подавати заяву на отримання статусу біженця в Південній Кореї, яка щороку задовольняє лише кілька запитів, чи в третій країні", - пише видання.

Ситуація в Китаї

Китай на офіційному рівні веде боротьбу зі "шпигунами", якими нерідко визнають противників влади країни чи впливових іноземців. Наприклад, в березні 2023 року КНР затримала керівника японського виробника ліків Astellas Pharma за підозрою у шпигунстві. А австралійський журналіст Чен Лей, якого Китай звинувачує у наданні державної таємниці іншій країні, перебуває під вартою з вересня 2020 року.

Крім цього, нещодавно Китай посилив дію закону про протидію шипгунству та фактично закликав громадян повідомляти владі про підозрілих особ та їх діяльність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Южная Корея
NEWS
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам