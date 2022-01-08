Китайские ученые обнаружили следы воды на Луне

Ученые из Китая нашли воду в образце лунного грунта. Он был доставлен на Землю автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-5" в 2020 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Science Advances .

"Мы публикуем анализ результатов, основанных на данных в спектрах отражения от 0.48 до 3.2 микрометров, полученных спускаемым аппаратом зонда "Чанъэ-5". По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нем благодаря солнечному ветру", - говорится в научном материале.

Ученые отметили, что грунт был собран в северной части области Океан Бурь на Луне.

Океан Бурь - крупнейшее лунное море, расположенное в западной части видимой стороны Луны. Длина Океана Бурь с севера на юг составляет 2500 км, а занимаемая площадь - 4 млн кв. км. Он имеет неправильную форму. Как и другие лунные моря, Океан Бурь представляет собой равнину, заполненную застывшей базальтовой лавой.