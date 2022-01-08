ru ua
Сб, 08 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Китайские ученые обнаружили следы воды на Луне

Новина українською →
Суббота 08 января 2022 06:38
Китайские ученые обнаружили следы воды на Луне Фото: китайские ученые обнаружили следы воды на Луне (flickr.com)
Автор: Анна Полисученко

Ученые из Китая нашли воду в образце лунного грунта. Он был доставлен на Землю автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-5" в 2020 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Science Advances.

"Мы публикуем анализ результатов, основанных на данных в спектрах отражения от 0.48 до 3.2 микрометров, полученных спускаемым аппаратом зонда "Чанъэ-5". По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нем благодаря солнечному ветру", - говорится в научном материале.

Ученые отметили, что грунт был собран в северной части области Океан Бурь на Луне.

Океан Бурь - крупнейшее лунное море, расположенное в западной части видимой стороны Луны. Длина Океана Бурь с севера на юг составляет 2500 км, а занимаемая площадь - 4 млн кв. км. Он имеет неправильную форму. Как и другие лунные моря, Океан Бурь представляет собой равнину, заполненную застывшей базальтовой лавой.

Ранее мы писали, что Китай планирует первым построить базу на Луне.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандии" в ближайшие недели, - Макрон
Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандии" в ближайшие недели, - Макрон
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане