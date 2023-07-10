Китайські партнери РФ у 2023 році виграли на держтендерах в Україні понад 2,6 млрд грн

Так, за даними Prozorro, фірма Vorex LLC (США), яка постачає в Україну трубну продукцію китайських виробників TPC та Hengyang Valin Steel Tube, з початку 2023 року виграла 9 тендерів державних компаній "Укргазвидобування" та "Оператор ГТС України".

За даними бази федеральної митної служби РФ, TPC та Hengyang Valin Steel Tube після початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну здійснили у 2022 році 26 поставок трубної продукції до Росії. Основними отримувачами були ООО "Торговый дом Северснаб", Виксунський металургійний завод та ООО "Энергогазсервис". Всі ці фірми є постачальниками РАО "Газпром", Лукойлу, ТНК та інших нафтогазових гігантів держави-агресора.

Тендерні процедури "Укргазвидобування" та "Оператора ГТС України" передбачають надання гарантійного листа переможцем тендера про відсутність звʼязків з державою-агресором. Але коли у тендері бере участь фірма-посередник, безпосередній виробник на причетність до поставок у Росію не перевіряється.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Vorex LLC на тендері "Оператора ГТС України" в якості підтвердження досвіду поставок трубної продукції надала дані контракту з постачальником російського "Газпрому".

Того ж 2021 року Vorex LLC постачала для "Укргазвидобування" російські запобіжні клапани.