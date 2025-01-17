Китайські автовиробники націлені викупити заводи Volkswagen у Європі, - Reuters

Запуск місцевого виробництва також дозволить китайцям обійти велике ввізне мито на електромобілі, встановлені ЄС.

Хоча заявки на купівлю заводів можуть подавати приватні компанії чи спільні підприємства, угоди залежатимуть від контактів урядів обох країн. Китайці готові дати зелене світло інвестиціям, чого поки що не можна сказати про німців.

Також компанії з Китаю стурбовані тим, як на купівлю відреагують профспілки. В Оснабрюку, наприклад, заявляють, що не проти роботи з китайцями, але лише за стандартами Volkswagen.

Раніше повідомлялось, що Volkswagen збирався закрити кілька заводів у Німеччині, але зіткнувся з опором робітників. Сторони дійшли згоди, за якою у 2025 році припиниться виробництво на "Скляній мануфактурі" у Дрездені, що випускає ID.3. 2027-го зупиниться конвеєр заводу в Оснабрюку, з якого сходять T-Roc Cabrio. Джерела кажуть, що Volkswagen не проти продати останній китайцям.

Продаж підприємств може обійтися Volkswagen дешевше, ніж їхнє закриття, підрахували експерти. За кожен із них концерн може отримати від 100 до 300 мільйонів євро.