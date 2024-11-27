Китайське судно підозрюють у навмисному обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі, - WSJ

За даними WSJ, екіпаж китайського судна, яке перевозить російські добрива, міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних між Фінляндією і Німеччиною, Швецією і Литвою. Це сталось, коли судно тягнуло якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Наразі слідчі зосередились на тому, чи був капітан китайського судна завербований російською розвідкою. На думку правоохоронців, малоймовірно, що капітан не бачив кинутого якоря, який уповільнював судно годинами і рвав кабелі на своєму шляху.

Відомо, що судно вийшло з російського балтійського порту Усть-Луга 15 листопада. А про обриви кабелів стало відомо на 18 листопада.

Слідство вже з'ясувало, що спочатку якір перерізав перший кабель між Швецією та Литвою. Після цього транспондер судна, який фіксує його рух на системі автоматичної ідентифікації, вимкнувся. А балкер продовжив рух і згодом перерізав другий кабель між Німеччиною та Фінляндією. Після цього Yi Peng 3 почав рухатися зигзагами, підняв якір і пішов далі.

Що сталось з кабелями в Балтійському морі

У Балтійському морі пошкоджено два підводні телекомунікаційні кабелі, один із яких з'єднував Гельсінкі та Росток. Причини з'ясовуються, але міністр оборони ФРН Борис Пісторіус припустив навмисний характер пошкодження.

Підозрюється китайське вантажне судно Yi Peng 3 з російським капітаном, яке привернуло увагу своїм маршрутом. ВМС Данії зупинили судно для перевірки/

Пізніше стало відомо, що підводний кабель C-Lion1, що з'єднує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море, виявився пошкодженим. Компанія повідомила про початок ремонту, який може зайняти 5–15 днів.

Кабель довжиною 1173 км з'єднує Гельсінкі та Росток, функціонуючи з 2016 року як єдиний прямий маршрут між Фінляндією та Центральною Європою.