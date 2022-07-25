Китайская армия за последние годы стала более агрессивной, - генерал Милли
За последние пять лет китайские вооруженные силы стали значительно более агрессивными и опасными на море и в воздухе.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
Милли подчеркнул, что за последние пять лет существенно возросло количество перехватов китайских самолетов и кораблей в Тихоокеанском регионе, количество небезопасных инцидентов с ними увеличилось в равных пропорциях.
По его словам, США активно укрепляют отношения с тихоокеанскими странами, чтобы сдержать расширение влияния Китая в регионе. Вашингтон опасается нападения Китая на Тайвань, количество провокаций против которого со стороны Пекина в последние месяцы увеличилось.
Напомним, РБК-Украина писало, что Китай анонсировал "решительные меры" в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси до Тайваня.
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