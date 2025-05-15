Китайська загроза: Філіппіни підписали важливу угоду з Німеччиною

Суперечки між Філіппінами і Китаєм

Південно-Китайське море відіграє ключову роль у глобальній торгівлі, - щороку його водами транспортуються товари на суму близько 3 трильйонів доларів. На окремі райони морської акваторії претендують Китай, Філіппіни, В’єтнам, Індонезія, Малайзія та Бруней.

У 2016 році Постійна палата третейського суду в Гаазі постановила, що територіальні вимоги Китаю у Південно-Китайському морі не мають правових підстав. Однак Пекін не визнав це рішення.

Китай проводить масштабний видобуток піску й коралів для формування штучних островів у регіоні. Пекін наполягає, що йдеться про законну господарську діяльність на його, як він вважає, суверенній території. Водночас, інші країни Південно-Східної Азії сприймають такі дії, як намагання зміцнити фактичний контроль над спірними морськими зонами.

У березні китайські військові розгорнули стратегічні бомбардувальники в районі спірної мілини Скарборо.

Наприкінці квітня, військові Берегової охорони Китаю висадилися на спірному рифі "Сенді-Кей 2" біля форпосту Філіппін на острові Тіту та зробили фото зі своїм прапором.

Військові Філіппін відповіли на таку акцію китайців симетричною операцією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.