У Китаї закликали США перестати погрожувати, якщо Вашингтон хоче торговельної угоди

Представник МЗС Китаю заявив, що США мають "припинити погрожувати" КНР, якщо Америка справді хоче торговельної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Наші двері відкриті, якщо США хочуть говорити. Якщо переговорне рішення - це справді те, чого хочуть США, їм слід припинити погрожувати і шантажувати Китай і прагнути до діалогу, заснованого на рівності, повазі та взаємній вигоді", - заявив Го Цзякунь журналістам.
Представник китайського МЗС додав, що продовжувати просити про угоду, водночас чинився сильний тиск, є неправильним способом взаємодії з Китаєм. Він підкреслив, що такий підхід "просто не спрацює".
СNN зазначає, що заява була після того, як останніми днями президент США Дональд Трамп і американський міністр фінансів Скотт Бессент зайняли оптимістичнішу позицію щодо обговорення торговельної угоди з Китаєм.
Нагадаємо, вчора президент США заявив, що тарифи на китайські товари "істотно знизяться". За його словами, 145% мито є занадто високим і ситуація потребує коригування. Водночас він додав, що тарифи не скасують повністю.
Пізніше видання WSJ писало, що США розглядають це питання, щоб послабити торговельну напругу. Зокрема, деякі мита на китайський імпорт можуть бути скорочені більш ніж у половину.
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