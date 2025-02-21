У Китаї виявили новий коронавірус кажанів, який здатний заражати людей: деталі

Що відомо про новий коронавірус

Дослідження проводили під керівництвом Ши Чженлі - провідної вірусологині, відомої як "жінка-кажан". Саме вона працювала у лабораторії Гуанчжоу в Уханському інституті, який був у центрі суперечок щодо походження COVІD-19. Тоді поширювали теорію, що розповсюдження цього вірусу сталося через "витік" з лабораторії.

"Ми повідомляємо про відкриття та виділення окремої лінії (лінії 2) HKU5-CoV, яка може використовувати не тільки мембранний білок ACE2 кажанів, але також ACE2 людини та різні ортологи (гени, виявлені в різних видах із загальним походженням, - Ред.) ACE2 ссавців", - повідомили вірусологи.

Новий вид коронавірусу HKU5 вперше виявили у японського кажана в Гонконзі. Він належить до підроду мербековірусів, до якого також входить вірус, що спричиняє Близькосхідний респіраторний синдром (Mers).

Вірус здатний зв’язуватися з людським ангіотензинперетворюючим ферментом (ACE2). Це той самий рецептор, який вражає вірус Sars-CoV-2 - збудник COVID-19.

Яка зараз ситуація із COVID-19

ВООЗ скасував статус пандемії у світі ще 5 травня 2023 року, в Україні карантинні заходи завершились 1 липня того ж року. Зараз COVID-19 регулярно виявляють у різних країнах світу, втім кількість інфікованих людей значно менша. Захворювання пішло на спад після створення вакцини у 2021 році.

Вчені регулярно виявляють мутовані варіанти COVID-19. Зокрема, в Україні влітку та восени торік ширився підвид Omicron - ХЕС. Втім зараз кількість хворих на коронавірус врази менша, ніж хворих на грип.

Нагадаємо, що пандемію COVID-19 спричинив коронавірус SARS-CoV-2. Вірус виявили у грудні 2019 року в китайському місті Ухань, перші захворювання пов'язували з ринком тварин та морепродуктів. Кількість хворих швидко зростала по всьому світу і вже 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила пандемію.