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У Китаї посилилися масові протести: вимагають відставки Сі Цзіньпіна

Фото: Сі Цзіньпін, лідер КНР (flickr by ennler)
Автор: Іван Носальський

У Китаї продовжуються масові протести проти карантинних заходів, які переростають в антиурядові. Учасники вимагають відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними видання, на вулиці Шанхаю - найбільшого міста Китаю - вийшли тисячі протестувальників. Вони скандували гасла "Сі Цзіньпін, йди геть!" та "Комуністична партія, йди геть!". Подібні відкриті заклики є незвичними для Китаю, оскільки у такій авторитарній державі за критику влади передбачена в'язниця.

У BBC відзначають, що влада Китаю не очікувала такої реакції на політику "нульового ковіда". Саме карантинні обмеження і стали головною причиною початку протестів у багатьох містах КНР.

У коментарі виданню один з учасників протесту розповів, що був "шокований і схвильований", коли побачив людей на вулицях. За його словами, це перший випадок таких масштабних акцій у Китаї.

При цьому ще одна учасниця протесту наголосила, що поліцейські також підтримують вимоги учасників акції, але вони змушені виконувати свою роботу.

Як наголошує ВВС, у ході протестів були й сутички з правоохоронцями. Один з учасників акції повідомив, що його друга побили поліцейські, а двох інших оббризкали перцевим аерозолем.

Нагадаємо, протести проти карантинних заходів у Китаї розпочалися у місті Умурчі. Причиною стала загибель людей під час пожежі у житловому комплексі, заблокованому через антиковидні обмеження.

Згодом жителі КНР почали виходити на протести і в інших містах країни.

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